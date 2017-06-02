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Общество
Путин рассказал, какие люди определяют будущее России

Путин рассказал, какие люди определяют будущее России

14:59  2 Июня 2017  /обновлено: 15:08  02 Июня 2017
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Путин рассказал, какие люди определяют будущее России

Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин уверен, что будущее страны всегда определяют умные, дерзкие и активные люди.

«Поэтому будем приумножать человеческий капитал. Мы сможем преобразовать Россию. Нам предстоит большая созидательная работа»,  — сказал он в рамках ПМЭФ.

По словам Путина, Россия открыта для сотрудничества. «Добро пожаловать в Россию», — добавил он.

Путин рассказал, какие люди определяют будущее России

Ранее Путин поприветствовал всех участников ПМЭФ и подчеркнул, что только путем объединения сил можно обеспечить рост экономики и справиться с терроризмом.

Алексей Громов
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