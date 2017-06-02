Сирия сегодня: ВКС РФ бьют боевиков на востоке Хамы, ИГИЛ не вернется в Пальмиру

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Сирия, 2 июня. Правительственная армия САА ведет наступление на силы ИГИЛ*. Россия предложила курдам экономическое сотрудничество. Дамаск ждет вакцины для лечения онкологических болезней из Москвы. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Почти тишина в Сирии

Специалисты из России и Турции по-прежнему наблюдают за соблюдением режима тишины в зонах деэскалации вооруженного конфликта в Сирии. Тишина соблюдается с переменным успехом. Так, российские специалисты зафиксировали около 11 перестрелок в Дамаске, Даръа, Хаме и Эль-Кунейтре. Турецкие же специалисты отметили 10 похожих случаев — в Алеппо, Дамаске, Даръа и Хаме.

Все отмечают, что выстрелы часто носили беспорядочный характер и доносились из зон, которые заняты террористами «Джебхат ан-Нусра» (деятельность организации запрещена на территории РФ) и ИГИЛ (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ). В то же время, по информации Минобороны РФ, продолжаются попытки склонить к перемирию боевиков из самых разных провинций — от Алеппо и Дамаска до Хамы и Хомса.

ИГИЛ не вернется в Пальмиру

Правительственные войска Башара Асада ведут наступление на позиции «Исламского государства»* в Хаме. С воздуха их поддерживают ВКС РФ. Российские летчики нанесли серию авиаударов по позициям террористов в восточной части провинции. Укрепления ИГИЛ были атакованы около нескольких населенных пунктов.

Чуть позже САА были вынуждены отступить, чтобы перегруппировать свои силы в провинции Хомс. Во многом это вызвано усилиями боевиков, которым удалось временно потеснить линию фронта у населенного пункта Аль-Абасия.

Параллельно ВКС РФ и сирийская армия стараются пресечь попытки боевиков ИГИЛ выйти в район Пальмиры. В конце мая террористы стали стремительно покидать Ракку. Как сообщала Lenta.ru, за неделю российские самолеты дважды помешали боевикам ИГ* вырваться из города.

По словам экспертов, боевики бегут в любых направлениях, но не стоит ждать, что они попробуют вернуться в Пальмиру. Этот город уже не имеет для них стратегического значения, сконцентрировать свои силы для нового удара по Пальмире уже не получится. К тому же есть риск быть уничтожеными на подступах к городу ударами правительственной авиации. Поэтому, скорее всего, большая часть группировок двинется в сторону Дейр эз-Зора.

Сотрудничество с курдами

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул: Россия уделяет особое внимание курдскому вопросу.Курды активно способствуют борьбе с терроризмом в Ираке и Сирии, потому в Москве задумались не только о военном, но и об экономическом сотрудничестве. Если говорить об экономике, то это могли бы быть проекты, связанные со сферой углеводородов.

Пока же курды активно участвуют в операции западной коалиции, которую та проводит в районе Ракки. С конца 2016 года наступление на неофициальную столицу ИГ ведут так называемые Сирийские демократические силы (СДС), основу которых как раз и составляют курдские формирования. Не так давно Вашингтон выделил курдам оружие, намереваясь взять город и используя их как живой щит. Все это мы уже видели не раз: американцы забирают славу себе и выкрикивают песни победы на чужих костях.

Дамаск ждет вакцины

Пока же экономически Россия может выиграть от соглашения не с курдами, а с Сирией. Так, Москва и Дамаск могут подписать соглашение о сотрудничестве в сфере регистрации и импорта лекарств. Об этом рассказал журналистам замминистра здравоохранения республики Хабиб Аббуд.

Что это значит? После того, как европейские страны и США ввели санкции против Дамаска, в Сирию перестали поставляться лекарства, которые жизненно необходимы для лечения онкологических заболеваний. В стране быстро возник их дефицит.

Россия быстро отреагировала на эту проблему и поставила Сирии множество важнейших медицинских препаратов, в которых жители республики сильно нуждались. Одну из вакцин Москва и вовсе предоставила в качестве подарка. Другое дело, что по другим вакцинам предложений пока не поступало. Дамаск, предвосхищая события, сделал такое предложение со своей стороны и ждет реакции России.

* Организация запрещена на территории РФ.