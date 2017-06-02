Журналист ДНР снял документальный фильм о покалеченных детях Донбасса

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Донецк, 2 июня. Документальный фильм «Дети войны», посвященный маленьким жителям Донбасса, которые получили увечья в результате боевых действий, появился в Сети.

Фильм был подготовлен журналистом пресс-службы Вооруженных сил ДНР Михаилом Андроником. Одним из его героев стал восьмилетний Вадик из Донецка, который потерял маму и ослеп на один глаз. Еще одним пострадавшим в ходе украинских обстрелов стал десятилетний Андрей из Енакиево — мальчик остался прикован к инвалидному креслу после разрыва снаряда, пишет «Ридус».