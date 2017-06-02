Путин предложил создать молодежную секцию на площадке ПМЭФ

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Санкт-Петербург, 2 июня. Российский президент Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума предложил создать молодежную секцию, участники которой могли бы формировать образ своих стран.

Глава государства Владимир Путин предложил создать на площадке ПМЭФ молодежную секцию, «так как молодым будущее строить и жить». По словам президента, участники секции могли бы формировать образ своих стран.