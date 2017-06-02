Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Путин предложил создать молодежную секцию на площадке ПМЭФ

Путин предложил создать молодежную секцию на площадке ПМЭФ

14:43  2 Июня 2017
273

Путин предложил создать молодежную секцию на площадке ПМЭФ

Санкт-Петербург, 2 июня. Российский президент Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума предложил создать молодежную секцию, участники которой могли бы формировать образ своих стран. 

Глава государства Владимир Путин предложил создать на площадке ПМЭФ молодежную секцию, «так как молодым будущее строить и жить». По словам президента, участники секции могли бы формировать образ своих стран.

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть