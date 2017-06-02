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Политика
Путин допустил, что американская ведущая ПМЭФ может получить материнский капитал

Путин допустил, что американская ведущая ПМЭФ может получить материнский капитал

15:23  2 Июня 2017
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Путин допустил, что американская ведущая ПМЭФ может получить материнский капитал

Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме рассказал ведущей NBC Меган Келли о материнском капитале.

Путин во время выступления на ПМЭФ упомянул материнский капитал. После этого он обратился к ведущей — американке Келли. Российский президент отметил, что знает о том, что у нее трое детей.

«Если бы вы были российской гражданкой, мы бы и вам выплатили семейный капитал», — обратился к ней Путин.

Путин допустил, что американская ведущая ПМЭФ может получить материнский капитал

«Добро пожаловать к реальной работе в России», — завершил выступление российский лидер.

 

#путин #пмэф
Катерина Тимошенская
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