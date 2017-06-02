ИГ минирует дороги к осажденному Дейр эз-Зору

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Пальмира, 2 июня. Боевики «Исламского государства»* пытаются задержать продвижение САА к границам провинции Дейр эз-Зор.

Сирийская арабская армия продолжает наступление на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в пустынных районах Хомса к югу от Пальмиры. Атаку возглавляют подразделения 5-го бронетанкового армейского корпуса.

Военные источники отмечают, что 11-я и 18-я танковые дивизии САА намерены обойти опорные пункты террористов и избежать затяжных боестолкновений, ударив игиловцам в тыл. Также танкисты опасаются идти по заминированной трассе М7, которая ведет прямо на Дейр эз-Зор, подразделениям придется искать обходные маршруты. До осажденного города осталось около 155 километров.

* Организация запрещена на территории РФ.