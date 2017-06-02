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Экономика
Силаунов рассказал, когда начнут тратить средства Резервного фонда

Силаунов рассказал, когда начнут тратить средства Резервного фонда

14:42  2 Июня 2017
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Силаунов рассказал, когда начнут тратить средства Резервного фонда

Санкт-Петербург, 2 июня. В 2017 году Министерство финансов России может начать тратить средства Резервного фонда. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы стараемся максимально отдалить это решение, поскольку у нас есть и остатки. Думаю, что подойдем к концу осени — ближе к зиме», — сказал Силуанов.

Ранее стало известно, что к концу мая 2017 года Резервный фонд увеличился в рублевом выражении на 0,2% и достиг значения в 932,7 миллиарда рублей.  По состоянию на 1 мая размер Резервного фонда составлял 931,25 миллиарда рублей.

#силуанов #пмэф
Алексей Громов
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