Голодец рассказала о перспективах введения налога на тунеядство

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 2 июня. Вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщила, что тема налога для тунеядцев в российском правительстве в настоящее время не обсуждается.

«У нас такой инициативы пока нет… такая тема сейчас не обсуждается», — заявила она в пятницу в кулуарах ПМЭФ.

Напомним, ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что в этом году ПФР не готовит предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам.