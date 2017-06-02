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Экономика
Голодец рассказала о перспективах введения налога на тунеядство

Голодец рассказала о перспективах введения налога на тунеядство

15:26  2 Июня 2017
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Голодец рассказала о перспективах введения налога на тунеядство

Санкт-Петербург, 2 июня. Вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщила, что тема налога для тунеядцев в российском правительстве в настоящее время не обсуждается.

«У нас такой инициативы пока нет… такая тема сейчас не обсуждается», — заявила она в пятницу в кулуарах ПМЭФ.

Напомним, ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что в этом году ПФР не готовит предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. 

#голодец #тунеядцы
Тимур Румянцев
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