ЛНР: Наблюдатели ОБСЕ выявили недостачу техники и оружия ВСУ в местах хранения

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Луганск, 2 июня. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ установили, что в местах хранения не хватает 127 единиц техники и вооружений ВСУ. Эти сведения содержатся в опубликованных отчетах, говорит официальный представитель народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Мы уверены, что часть этого вооружения подразделения вооруженных сил Украины используют для обстрелов территории Луганской народной республики», — подчеркнул он.

По словам Марочко, в отчетах миссии ОБСЕ значатся системы залпового огня «Град», гаубицы, минометы, противотанковые пушки и другое вооружение и техника, отсутствие которых установлено в результате проверки.