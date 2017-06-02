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Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, принесли ли санкции ущерб России. По словам российского лидера, антироссийские санкции осуществляются в нарушении международных правил и норм.

«Те же США отстаивали тезис о том, что политика не должна вмешиваться в экономику, и сами же нарушили», — подчеркнул президент, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2017.

Как отметил Путин, события, которые привели к санкциям, спровоцировали сами Соединенные Штаты. Они же разрушили Ирак, Ливию, «раскачали» Тунис, чуть не разрушили Сирийскую республику, а также поддержали государственный переворот на Украине. Глава российского государства подчеркнул, что власти США таким образом поддержали вооруженный захват власти.

«А когда мы не согласились, против нас ввели санкции», — пояснил российский лидер.

Решение о вводе санкций также связано и с тем, что РФ поддержала свой народ в Крыму, который был запуган украинскими властями, заключил Путин.