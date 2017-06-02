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Россия
Путин объяснил, как преодолеть проблему неравных доходов в России

Путин объяснил, как преодолеть проблему неравных доходов в России

15:00  2 Июня 2017  /обновлено: 15:15  02 Июня 2017
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Путин рассказал, как преодолеть проблему неравных доходов в России

Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин сообщил, что государство должно перераспределять ресурсы для тех, кто находится в трудном материальном положении.

Так, российскому лидеру на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума был задан вопрос, как решить вопрос неравных доходов в России. По словам Путина, необходимо развивать новые технологии. 

«Надо генерировать больше дохода. Сделать это можно только на основе развития новых технологий», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что власти РФ должны перераспределять ресурсы для тех, кто находится в трудном положении. 

«Это и компенсация по ЖКХ, материнский капитал», — добавил президент.

 

#путин #россия #пмэф
Тимур Румянцев
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