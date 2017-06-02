Путин рассказал, как преодолеть проблему неравных доходов в России

Путин объяснил, как преодолеть проблему неравных доходов в России
Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин сообщил, что государство должно перераспределять ресурсы для тех, кто находится в трудном материальном положении.
Так, российскому лидеру на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума был задан вопрос, как решить вопрос неравных доходов в России. По словам Путина, необходимо развивать новые технологии.
«Надо генерировать больше дохода. Сделать это можно только на основе развития новых технологий», — отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что власти РФ должны перераспределять ресурсы для тех, кто находится в трудном положении.
«Это и компенсация по ЖКХ, материнский капитал», — добавил президент.