Силуанов предупредил о двух непростых годах для экономики России

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Санкт-Петербург, 2 июня. Следующие два года будут непростыми для российской экономики. Об этом в пятницу заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

«Нам придется пройти непростые годы 2018-2019 годы, и дальше за 2020 год — мы уже сможем наращивать расходы чуть более полтриллиона рублей в год», — отметил он.



Министр признался, что сам с нетерпением ждет наступления этого времени. Силуанов также подчеркнул, что Минфин уже работает над проектом бюджета на следующие три года.