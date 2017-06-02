Путин встретился с премьером Баварии и главой Татарстана на полях ПМЭФ

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Санкт-Петербург, 2 июня. Российский президент Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума провел краткую встречу с главой Республики Татарстана Рустамом Миннихановым и премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером.

Подписание документов о строительстве баварским концерном «Линде АГ» в Республике Татарстан нового нефтехимического предприятия по производству полимерной продукции стало поводом встречи главы государства Владимира Путина с участниками сделки. Известно, что инвестиции в данный проект составили около $10 млрд.

Отметим, что встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и премьером Баварии Хорстом Зеехофером началась с шутки. Глава баварского правительства попросил разрешения Путина заключить контракт. «Без меня. А то потом, если что-то пойдет неправильно, скажете, что я должен компенсировать издержки», — пошутил российский лидер. «Все пойдет правильно, это баварская фирма», — заверил Путина Зеехофер. «А, ну, тогда сомнений нет», — сказал президент. Напомним, что сегодня в северной столице России проходит второй день ПМЭФ.