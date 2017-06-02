Путин выступил за внедрение цифровых технологий во все сферы жизни

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Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума заявил о необходимости формирования в РФ новой гибкой нормативной базы для внедрения цифровых технологий во все сферы жизни.

«Государство будет поддерживать те компании, которые будут заниматься обработкой и анализом больших баз данных, компьютерными инновациями», — сказал российский лидер.

Добавим, ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что глава страны полностью понимает важность и значимость высоких технологий и цифровой экономики.