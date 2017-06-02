Голодец опровергла повышение пенсионного возраста в России в 2018 году

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Санкт-Петербург, 2 июня. В правительстве России не обсуждают повышение пенсионного возраста в 2018 году, заявила вице-премьер России Ольга Голодец на полях Петербургского международного экономического форума.

Голодец ответила на вопрос о повышении пенсионного возраста в стране после президентских выборов в 2018 году.

«Сейчас мы это не обсуждаем», — констатировала она.

Она добавила, что правительство должно на перспективу говорить о социальном бюджетном правиле

«Мы должны в перспективах бюджета защитить социальные расходы: на образование, здравоохранение, те расходы, от которых зависит развитие человеческого капитала… — перечислила вице-премьер. — То есть обозначить долю расходов, ниже которого расходы не могут опускаться».

Ранее Голодец назвала необоснованным прогноз «нулевого роста» пенсий россиян.