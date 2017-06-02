Путин на ПМЭФ поблагодарил создателей самолета МС-21
Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме поблагодарил разработчиков российского самолета МС-21.
Выступая на ПМЭФ, российский президент отметил работу создателей нового самолета МС-21.
«Несколько дней назад совершил свой первый полет перспективный российский среднемагистральный самолет МС-21, — напомнил Путин. — Я уже разговаривал по телефону с руководством завода. Хочу поблагодарить и поздравить всех, кто участвовал в реализации этого проекта».
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал это воздушное судно «революционным технологическим созданием». Россия и Индия в настоящее время обсуждают поставки МС-21.