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Россия
Россия реализует в Арктике масштабные экологические программы — Путин​​​​​​​

Россия реализует в Арктике масштабные экологические программы — Путин​​​​​​​

14:47  2 Июня 2017  /обновлено: 15:03  02 Июня 2017
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Россия реализует в Арктике масштабные экологические программы — Путин​​​​​​​

Санкт-Петербург, 2 июня. Сегодня во время выступления на ПМЭФ-2017 президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия обладает огромным потенциалом в самых различных сферах.

Глава России отметил, что РФ реализует крупные экологические программы в Арктическом регионе. Кроме того РФ обладает серьезным научным потенциалом, отечественные IT-компании успешно конкурируют с зарубежными коллегами. Российские специалисты, подчеркнул Путин, создают новые сферы знаний и науки.

 

#владимир путин #арктика #наука #пмэф-207 #потенциал
Алексей Громов
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