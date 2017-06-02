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Санкт-Петербург, 2 июня. Сегодня во время выступления на ПМЭФ-2017 президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия обладает огромным потенциалом в самых различных сферах.

Глава России отметил, что РФ реализует крупные экологические программы в Арктическом регионе. Кроме того РФ обладает серьезным научным потенциалом, отечественные IT-компании успешно конкурируют с зарубежными коллегами. Российские специалисты, подчеркнул Путин, создают новые сферы знаний и науки.