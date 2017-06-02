Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Хомс: контрудар ИГИЛ у Аль-Абасии заставил САА ввести подкрепление

Хомс: контрудар ИГИЛ у Аль-Абасии заставил САА ввести подкрепление

14:26  2 Июня 2017
598

Хомс: контрудар ИГИЛ у Аль-Абасии заставил САА ввести подкрепление

Аль-Абасия, 2 июня. Правительственные войска были вынуждены отступить для перегруппировки в провинции Хомс.

Сирийские источники сообщают, что боевикам террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) удалось временно потеснить линию фронта около населенного пункта Аль-Абасия. Командование ввело в бой силы элитного 5-го корпуса САА. Подразделения оснащены большим количеством бронетехники.

Во главе атаки идут танки Т-90А и Т-72, за ними клином расходятся БТР, БМП и «тачанки» с  крупнокалиберными пулеметами. Отмечается, что сейчас линия обороны игиловцев пробита и бронетехника вышла на оперативный простор. Ожидается, что танки смогут  зайти в тыл джихадистам.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #саа #хомс #перегруппировка
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть