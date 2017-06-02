Хомс: контрудар ИГИЛ у Аль-Абасии заставил САА ввести подкрепление

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Аль-Абасия, 2 июня. Правительственные войска были вынуждены отступить для перегруппировки в провинции Хомс.

Сирийские источники сообщают, что боевикам террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) удалось временно потеснить линию фронта около населенного пункта Аль-Абасия. Командование ввело в бой силы элитного 5-го корпуса САА. Подразделения оснащены большим количеством бронетехники.

САА и ее союзники продолжают военную операцию в Сирийской пустыне pic.twitter.com/fVsMudqFKx — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) June 1, 2017

Во главе атаки идут танки Т-90А и Т-72, за ними клином расходятся БТР, БМП и «тачанки» с крупнокалиберными пулеметами. Отмечается, что сейчас линия обороны игиловцев пробита и бронетехника вышла на оперативный простор. Ожидается, что танки смогут зайти в тыл джихадистам.

* Организация запрещена на территории РФ.