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Политика
Путин призвал страны не тратить силы на распри и склоки

Путин призвал страны не тратить силы на распри и склоки

14:41  2 Июня 2017  /обновлено: 14:45  02 Июня 2017
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Путин призвал страны не тратить силы на распри и склоки

Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме призвал страны не тратить силы на распри и склоки.

Путин подчеркнул, что новые технологии меняют уклад жизни. Перед мировым сообществом стоят системные, долгосрочные вызовы.

«Мы не должны тратить силы на распри, склоки. Нам нужна мудрость, — отметил российский президент. — Нам нужно искать новые форматы для взаимодействия бизнеса и государства. Использовать опыт ООН».

Путин призвал страны не тратить силы на распри и склоки

Ранее Путин поблагодарил участников ПМЭФ за интерес к России.

 

#путин #пмэф
Катерина Тимошенская
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