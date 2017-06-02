Путин призвал страны не тратить силы на распри и склоки

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Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме призвал страны не тратить силы на распри и склоки.

Путин подчеркнул, что новые технологии меняют уклад жизни. Перед мировым сообществом стоят системные, долгосрочные вызовы.

«Мы не должны тратить силы на распри, склоки. Нам нужна мудрость, — отметил российский президент. — Нам нужно искать новые форматы для взаимодействия бизнеса и государства. Использовать опыт ООН».

Ранее Путин поблагодарил участников ПМЭФ за интерес к России.