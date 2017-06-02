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Экономика
Путин констатировал лучшую динамику в развитии бизнес-климата России

Путин констатировал лучшую динамику в развитии бизнес-климата России

14:51  2 Июня 2017
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путин черновик 2

Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что за пять лет Россия демонстрирует лучшую динамику в совершенствовании предпринимательского климата. В данный момент Россия поднялась на 80 позиций в престижном рейтинге Doing Business.

С 1 по 3 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум, объединяющий деловые круги. В ходе ПМЭФ обсуждаются актуальные вопросы экономики.

 

 

#путин #пмэф
Алексей Громов
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