Путин констатировал лучшую динамику в развитии бизнес-климата России

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Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что за пять лет Россия демонстрирует лучшую динамику в совершенствовании предпринимательского климата. В данный момент Россия поднялась на 80 позиций в престижном рейтинге Doing Business.

С 1 по 3 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум, объединяющий деловые круги. В ходе ПМЭФ обсуждаются актуальные вопросы экономики.