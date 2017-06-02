Путин: В мире не так много стран, которые обладают привилегией суверенитета

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Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что в мире не так много стран, которые обладают привилегией суверенитета. Об этом глава государства заявил, выступая на полях Петербургского международного экономического форума.

«Хочу сказать публично: Индия никогда не идет ни у кого на поводу. Китай не идет. Если попытки руководить странами извне будут продолжаться, они нанесут ущерб международным взаимоотношениям», — подчеркнул президент.

Глава государства также добавил, что Россия дорожит своим суверенитетом.