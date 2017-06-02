Путин: Экономика России вступает в новую фазу роста

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Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время рост инвестиций в российскую экономику превысил рост ВВП. Об этом глава государства заявил, выступая на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, экономика России вступает в новую фазу роста. Президент также добавил, что на рубеже 2019-2020 годов темпы роста российской экономики должны превышать мировые показатели.