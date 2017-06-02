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Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем во время проведения Петербургского международного экономического форума, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да», — ответил Песков на вопрос журналиста о планах Путина на встречу с Габриэлем.

Ранее стало известно, что Зигмар Габриэль отправится на ПМЭФ, чтобы встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

С 1 по 3 июня в Санкт-Петербурге проходит экономический форум, ставший мировой площадкой для встреч деловых кругов и обсуждения актуальных экономических тем.