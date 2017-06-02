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Санкт-Петербург, 2 июня. Вице-премьер РФ Ольга Голодец оценила объем средств, необходимых для индексации зарплат бюджетников, не охваченных майскими указами президента РФ Владимира Путина. В 2018 году на эти цели может потребовать более 200 млрд рублей, сообщила она, выступая на полях ПМЭФ. Предложение Путина об индексации зарплат бюджетников потребует 200 млрд рублей — Голодец

«Если говорить о бюджетниках, которые не входят в майские указы, то в квартал это примерно на федеральном уровне 13 миллиардов и еще порядка 40 миллиардов — это по всей системе консолидированного бюджета. Тема обсуждается, решение пока не принято», — сказала Голодец.

Напомним, под майские указы не попали такие профессии, как экономист, юрист, бухгалтер, кадровик, инженер, программист, слесарь, сантехник, уборщик, социальный психолог и ряд других.