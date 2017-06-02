Путин: Россия должна добиться всеобщей цифровой грамотности

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ необходимо добиться всеобщей цифровой грамотности. По словам российского лидера, для этого необходимо совершенствовать систему образования.

Глава государства также отметил, что дал поручение правительству разработать программу цифровой экономики. Как отметил Путин, это является основой, которая позволит создавать качественно новые модели бизнеса, коммуникации между людьми, логистике.