Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путин: Россия должна добиться всеобщей цифровой грамотности

Путин: Россия должна добиться всеобщей цифровой грамотности

14:52  2 Июня 2017
184

Путин: Россия должна добиться всеобщей цифровой грамотности

Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ необходимо добиться всеобщей цифровой грамотности. По словам российского лидера, для этого необходимо совершенствовать систему образования.

Глава государства также отметил, что дал поручение правительству разработать программу цифровой экономики. Как отметил Путин, это является основой, которая позволит создавать качественно новые модели бизнеса, коммуникации между людьми, логистике.

«В этих условиях мы будем формировать свободную экономическую среду», — добавил Путин.
 

#путин #россия #петербург #пмэф
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть