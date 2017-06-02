Пучков в кулуарах ПМЭФ ответил на слухи о передаче Росгвардии функций МЧС
В Избранное
Санкт-Петербург, 2 июня. Глава МЧС России Владимир Пучков прокомментировал слухи о передаче функций ведомства Росгвардии.
«Глупости», — заявил Пучков во время Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос журналиста.
Отметим, что с 1 по 3 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум, который стал мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения актуальных экономических вопросов.
Комментарии