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Общество
Пучков в кулуарах ПМЭФ ответил на слухи о передаче Росгвардии функций МЧС

Пучков в кулуарах ПМЭФ ответил на слухи о передаче Росгвардии функций МЧС

14:19  2 Июня 2017
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Пучков в кулуарах ПМЭФ ответил на слухи о передаче Росгвардии функций МЧС

Санкт-Петербург, 2 июня. Глава МЧС России Владимир Пучков прокомментировал слухи о передаче функций ведомства Росгвардии.

«Глупости», — заявил Пучков во время Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос журналиста.

Отметим, что с 1 по 3 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум, который стал мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения актуальных экономических вопросов.

#мчс #росгвардия #пмэф
Алексей Громов
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