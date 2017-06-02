ДНР: ВСУ почти 400 раз за неделю нарушили режим перемирия в Донбассе

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Донецк, 2 июня. За минувшую неделю подразделения вооруженных сил Украины 389 раз нарушили «режим тишины» в Донбассе, выпустив по прифронтовым территориям ДНР более трех тысяч снарядов и мин. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«За прошедшую неделю противник 389 раз нарушил режим прекращения огня, и выпустил по территории республики из запрещенного минскими соглашениями вооружения 3632 реактивных, артиллерийских, танковых снарядов и мин», — сказал Басурин.

Он также добавил, что под ударами артиллерии ВСУ оказались 40 населенных пунктов ДНР. В результате обстрелов разрушены и повреждены 23 дома, а также инфраструктура и девять единиц техники сельскохозяйственного предприятия.