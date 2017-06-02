Саакашвили: Порошенко предлагал мне должность премьера, но я буду менять всех

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Киев, 2 июня. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили утром в пятницу внезапно приехал к кабинету министров Украины, где проходил митинг обманутых работников ПАО «Черкассыоблэнерго», которым полгода не платят зарплату.

После фотосессии с рабочими Саакашвили отправился назад к машине, а по пути ответил на несколько вопросов корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН).

- Вы будете баллотироваться в президенты страны?

- Я сейчас не готов говорить, буду ли я баллотироваться в президенты Украины. Но мне должности не нужны. Мне Петр Порошенко лично предлагал должность председатели кабинета министров, но я отказался. Если бы я хотел должность, я бы давно сидел в этом дубовом кабинете.

Моя цель – помочь всем этим людям. Как помочь? Только командой. Только парламентским большинством, новым правительством, новыми людьми. Полностью убрать старый политический класс. И тогда у нас все получится.

- Что происходит с вашей партией «Движение новых сил Михаила Саакашвили», которую отказывается регистрировать Минюст?

- С партией нас обманывают точно так же, как этих бедных людей обманывает «Черкассыоблэнерго». Это классическая схема воров, наперсточников. Янукович был обыкновенный бандит, а эти, что пришли на смену, в наперстки играют. Ах, это не мы сделали, это вот он. Это не он, это она. Мы их всех в одну лодку соберем и всем покажем свое место.

- Чем закончится ваше противостояние с Порошенко?

- Это все закончится для Порошенко очень плачевно. А для народа – хорошо. Хуже для народа не будет.

Напомним, министерство юстиции Украины отказалось регистрировать политическую партию под названием «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, однако зарегистрировало фейковый «Блок Михеила Саакашвили». Лидером этой партии указан некий Евгений Гофман, местом нахождения офиса партии — Киев, датой легализации (регистрации) — 22 января 2016 года.