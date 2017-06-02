Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Алеппо: разведка «Тигров» прощупывает оборону ИГИЛ в Маскане

Алеппо: разведка «Тигров» прощупывает оборону ИГИЛ в Маскане

14:21  2 Июня 2017
445

Алеппо: разведка «Тигров» прощупывает оборону ИГИЛ в Маскане

Маскана, 2 июня. Правительственные войска стремятся зачистить Маскану от «Исламского государства»* с минимальными потерями.

Командование Сирийской арабской армии отмечает, что сейчас под Масканой происходят по большей части ночные боестолкновения. Разведывательно-диверсионные группы «Сил Тигра» проводят внезапные атаки на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и прощупывают слабые места обороны игиловцев.

Алеппо: разведка «Тигров» прощупывает оборону ИГИЛ в Маскане

После разведки по позициям джихадистов наносятся артиллерийские удары. Сейчас Маскана с трех сторон окружена правительственными войсками, которые после зачистки двух селений взяли город в «клещи».

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #игил #силы тигра #маскана
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть