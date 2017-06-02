Алеппо: разведка «Тигров» прощупывает оборону ИГИЛ в Маскане

В Избранное

Скопировать

Маскана, 2 июня. Правительственные войска стремятся зачистить Маскану от «Исламского государства»* с минимальными потерями.

Командование Сирийской арабской армии отмечает, что сейчас под Масканой происходят по большей части ночные боестолкновения. Разведывательно-диверсионные группы «Сил Тигра» проводят внезапные атаки на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и прощупывают слабые места обороны игиловцев.

После разведки по позициям джихадистов наносятся артиллерийские удары. Сейчас Маскана с трех сторон окружена правительственными войсками, которые после зачистки двух селений взяли город в «клещи».

* Организация запрещена на территории РФ.