Васильева рассказала о цифровой революции в российском образовании

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Санкт-Петербург, 2 июня. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила, что революция в отечественной системе образования неизбежна, но она должна произойти мирным путем.

Сегодня в ходе выступления на полях Петербургского международного экономического форума глава российского образовательного ведомства Ольга Васильева заявила, что революция в системе образования «неизбежна, но мирным путем». По словам министра, цифровые технологии не могут заменить интеллект учащихся. Тем не менее, Васильева признала, что в вопросе новых технологий необходимо нагонять упущенное. «Мы должны дать те технологии для учителя, которые он может взять, он обязан это сделать», — сказала министр. Она напомнила, что учителям нужно хорошо разбираться в технологиях, чтобы быть наставниками тем, кто в «цифре уже рожден».