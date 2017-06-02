ЛНР: ВСУ выпустили почти тысячу снарядов по республике за неделю

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Луганск, 2 июня. За неделю со стороны украинских силовиков по территории Луганской народной республике было выпущено около тысячи боевых снарядов, режим тишины ВСУ нарушали 30 раз. Такие данные журналистам озвучил официальный представитель народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«За минувшую неделю украинские силовики 30 раз нарушили режим прекращения огня. Огонь велся из всех видов вооружения. Применялось и запрещенное минскими договоренностями вооружение — это минометы калибра 120 и 82-мм, БМП, зенитные установки, ПТУР, СПГ, РПГ, АГС и стрелковое оружие», — добавил он.

Не стали исключением и минувшие сутки, объявленные Киевом днем тишины в Донбассе. По данным народной милиции, украинские военнослужащие трижды открывали огонь по позициям ополченцев ЛНР.