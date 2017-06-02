Дамаск: исламисты отняли у медиков лекарства для беженцев в Восточной Гуте

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Дамаск, 2 июня. Боевики «Армии Ислама» разграбили склад медикаментов в районе оазиса Восточная Гута.

Сирийские источники сообщают, что боевики исламистской группировки «Джейш аль-Ислам» («Армия Ислама» признана террористической организацией в ряде стран) совершили налет на специализированный склад с лекарствами для беженцев. Исламисты изъяли все находившиеся на складе медикаменты.

Джейш аль-Ислам конфисковали медикаменты и прочее из спец.склада в Восточной Гуте, что вызвало волну протестов со стороны мед.работников. pic.twitter.com/txD7cV2p5P — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) June 2, 2017

Медики устроили акцию протеста, выложив в Сеть свои фотографии с лозунгами, обращенными против джихадистов. В районе Восточная Гута идут постоянные столкновения между различными группировками исламистов. Чаще всего конфликты возникают из-за контроля над складами с боеприпасами, медикаментами и провиантом.