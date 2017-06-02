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Новости Сирии
Дамаск: исламисты отняли у медиков лекарства для беженцев в Восточной Гуте

Дамаск: исламисты отняли у медиков лекарства для беженцев в Восточной Гуте

14:10  2 Июня 2017
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Дамаск: исламисты отняли у медиков лекарства для беженцев в Восточной Гуте

Дамаск, 2 июня. Боевики «Армии Ислама» разграбили склад медикаментов в районе оазиса Восточная Гута.

Сирийские источники сообщают, что боевики исламистской группировки «Джейш аль-Ислам» («Армия Ислама» признана террористической организацией в ряде стран) совершили налет на специализированный склад с лекарствами для беженцев. Исламисты изъяли все находившиеся на складе медикаменты.

Медики устроили акцию протеста, выложив в Сеть свои фотографии с лозунгами, обращенными против джихадистов. В районе Восточная Гута идут постоянные столкновения между различными группировками исламистов. Чаще всего конфликты возникают из-за контроля над складами с боеприпасами, медикаментами и провиантом.

#сирия #боевики #восточная гута #медикаменты #армия ислама
Алексей Громов
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