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Россия
Голодец назвала необоснованным прогноз «нулевого роста» пенсий россиян

Голодец назвала необоснованным прогноз «нулевого роста» пенсий россиян

14:15  2 Июня 2017
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Голодец назвала необоснованным прогноз «нулевого роста» пенсий россиян

Санкт-Петербург, 2 июня. Макропрогноз, представленный Минэкономразвития, о практически нулевом росте пенсий до 2035 года является необоснованным, заявила вице-премьер России Ольга Голодец на ПМЭФ.

Голодец выступила с критикой прогноза Минэкономразвития, который предполагает почти нулевой реальный рост пенсий россиян до 2035 года.

«Считаю неоправданным и необоснованным, — подчеркнула вице-премьер. — У нас принята стратегия пенсионной системы, и эта стратегия предусматривает, что уже к 2030 году мы должны достичь двух с половиной прожиточных минимумов в пенсии».

По данным Голодец, индексация зарплат бюджетников в следующем году потребует 53 миллиарда рублей.

Голодец назвала необоснованным прогноз «нулевого роста» пенсий россиян

Накануне сообщалось, что в Пенсионном фонде России пока не обсуждают вопрос повышения пенсионного возраста для россиян в ближайшие три года.

#голодец #пмэф
Катерина Тимошенская
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