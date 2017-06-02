Голодец назвала необоснованным прогноз «нулевого роста» пенсий россиян

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Санкт-Петербург, 2 июня. Макропрогноз, представленный Минэкономразвития, о практически нулевом росте пенсий до 2035 года является необоснованным, заявила вице-премьер России Ольга Голодец на ПМЭФ.

Голодец выступила с критикой прогноза Минэкономразвития, который предполагает почти нулевой реальный рост пенсий россиян до 2035 года.

«Считаю неоправданным и необоснованным, — подчеркнула вице-премьер. — У нас принята стратегия пенсионной системы, и эта стратегия предусматривает, что уже к 2030 году мы должны достичь двух с половиной прожиточных минимумов в пенсии».

По данным Голодец, индексация зарплат бюджетников в следующем году потребует 53 миллиарда рублей.

Накануне сообщалось, что в Пенсионном фонде России пока не обсуждают вопрос повышения пенсионного возраста для россиян в ближайшие три года.