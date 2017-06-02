Названы регионы РФ, в которых начнут сдавать обязательный ЕГЭ по истории

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Санкт-Петербург, 2 июня. Обязательный Единый государственный экзамен по истории может стать обязательным в 2022 году, заявила сегодня министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

В пилотном режиме ЕГЭ пройдет уже в 2020 года в нескольких регионах Центрального федерального округа, уточнила она. «Я думаю, что мы пойдем к 2020 году по пилоту и через два года по решению», — сказала Васильева на полях ПМЭФ.

Министр также уточнила, что в пилотном режиме ЕГЭ по истории будут сдавать в тех регионах, где в которых большее количество гуманитарных специальностей. С Москвой, в частности, переговоры об этом уже ведутся.»Я думаю, что договоримся», — добавила она.