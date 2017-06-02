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Политика
Генсек ООН прокомментировал выход США из Парижского соглашения по климату

Генсек ООН прокомментировал выход США из Парижского соглашения по климату

14:08  2 Июня 2017  /обновлено: 14:13  02 Июня 2017
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Генсек ООН прокомментировал выход США из Парижского соглашения по климату

Санкт-Петербург, 2 июня. В четверг, 1 июня, президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату. На площадке международного экономического форума в Петербурге этот шаг прокомментировал генсек ООН Антониу Гутерреш, передает Федеральное агентство новостей.

«Изменение климата — это процесс не только необратимый: его еще и невозможно отрицать. Я уверен, что действие изменения климата невозможно остановить. Именно поэтому все правительства должны быть привержены выполнению обязательств, принятым в рамках Парижского соглашения, — заявил генсек ООН. — Это будет полезно не только главам всех государств, это будет полезно всем городам и их населению. Все обязательства в рамках Парижского соглашения направлены на создание «зеленой» экономики. Обязательства этого соглашения не только правильные, но и верные. Их выполнения неизбежно приведут нас к развитию новых технологий, отчего выиграем мы все».

Накануне, на открытии ПМЭФ-2017, Антонину Гутерреш назвал Россию той страной, чей научный потенциал «может сыграть огромную роль в развитии новых технологий, которые будут использоваться во благо человечества, не создавая угрозу глобальной безопасности». По его словам, вопрос глобального изменения климата может решить только «зеленая» экономика, которая означает революцию в транспортном секторе, цифровой экономике, области искусственного интеллекта.

Генсек ООН прокомментировал выход США из Парижского соглашения по климату

Дональд Трамп принял решение вывести США из Парижского соглашения по климату, узнав из экономических расчетов, что выполнение условий Парижского соглашения, включая ограничения в сфере энергетики, могли стоить США до 2,7 млн рабочих мест к 2025 году. Напомним, Парижское соглашение обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26–28% по сравнению с уровнем 2005 года. Экс-президент США Барак Обама уже назвал решение администрации Трампа присоединением «к небольшому числу стран, отвергающих будущее».

Евгения Авраменко
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