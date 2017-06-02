Генсек ООН прокомментировал выход США из Парижского соглашения по климату

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Санкт-Петербург, 2 июня. В четверг, 1 июня, президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату. На площадке международного экономического форума в Петербурге этот шаг прокомментировал генсек ООН Антониу Гутерреш, передает Федеральное агентство новостей.

«Изменение климата — это процесс не только необратимый: его еще и невозможно отрицать. Я уверен, что действие изменения климата невозможно остановить. Именно поэтому все правительства должны быть привержены выполнению обязательств, принятым в рамках Парижского соглашения, — заявил генсек ООН. — Это будет полезно не только главам всех государств, это будет полезно всем городам и их населению. Все обязательства в рамках Парижского соглашения направлены на создание «зеленой» экономики. Обязательства этого соглашения не только правильные, но и верные. Их выполнения неизбежно приведут нас к развитию новых технологий, отчего выиграем мы все».

Накануне, на открытии ПМЭФ-2017, Антонину Гутерреш назвал Россию той страной, чей научный потенциал «может сыграть огромную роль в развитии новых технологий, которые будут использоваться во благо человечества, не создавая угрозу глобальной безопасности». По его словам, вопрос глобального изменения климата может решить только «зеленая» экономика, которая означает революцию в транспортном секторе, цифровой экономике, области искусственного интеллекта.

Дональд Трамп принял решение вывести США из Парижского соглашения по климату, узнав из экономических расчетов, что выполнение условий Парижского соглашения, включая ограничения в сфере энергетики, могли стоить США до 2,7 млн рабочих мест к 2025 году. Напомним, Парижское соглашение обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26–28% по сравнению с уровнем 2005 года. Экс-президент США Барак Обама уже назвал решение администрации Трампа присоединением «к небольшому числу стран, отвергающих будущее».