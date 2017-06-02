Глава МИД Венгрии вынес приговор санкциям против России

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Санкт-Петербург, 2 июня. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что экономические и политический санкции в отношении Российской Федерации не сработали.

«Если посмотреть только на факты, экономические и политические санкции не сработали, — сказал министр, выступая на сессии ПМЭФ «Европа на перепутье: риски и перспективы». — Венгрия потеряла $6,7 млрд экспортных возможностей».

Сийярто напомнил о спорном утверждении, что антироссийские санкции влияют на выполнение минских договоренностей о ситуации на востоке Уараины. Глава МИД Венгрии констатировал, что никакого прогресса благодаря санкциям не произошло.

Сийярто заключил, что санкции Европы — это «не тот ответ».

Напомним, в министерстве иностранных дел России с недоумением и тревогой восприняли сообщения о введении Минфином США санкций против российских юридических и физических лиц.