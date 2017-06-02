Пятикилометровая комета Джонсона несется к Земле

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Москва, 2 июня. Астрономы предупреждают о приближении к Земле кометы Джонсона, которую можно будет разглядеть в бинокль или телескоп. Об этом сообщила пресс-служба московского планетария.

Комета Джонсона, диаметр ядра которой составляет 5,4 км, была открыта 3 ноября 2015 года. Ожидается, что 4 июня она приблизится к нашей планете на расстояние 121,3 млн км. Увидеть ее невооруженным глазом не получится, в этом случае жителям средних широт Северного полушария придут на помощь бинокль или телескоп.

«В первой половине июня комета C/2015 V2 (Джонсона) будет видна в созвездии Волопас недалеко от Арктура в виде зеленоватой размытой звезды», — уточняется на сайте планетария.

Добавим, ранее чешские астрономы предупредили о приближении к Земле обломков кометы Энке. Изучив метеоритный поток, ученые пришли к выводу, что многие из космических обломков могут представлять опасность для нашей планеты.