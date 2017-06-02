Решение Трампа по климату причинит Земле страдания — Ди Каприо

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Лос-Анджелес, 2 июня. Известный американский актер и обладатель премии «Оскар» Леонардо Ди Каприо прокомментировал решение президента США Дональда Трампа покинуть Парижское соглашение по климату. По словам актера, действия Трампа могут причинить Земле «страдания».

Today, our planet suffered. It’s more important than ever to take action. #ParisAgreement https://t.co/FSVYRDcGUH — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) June 1, 2017

«Сегодня наша планета страдает. Сейчас как никогда важно предпринимать меры», — опубликовал Ди Каприо на своей странице в микроблоге Twitter. Ранее звезда фильмов «Титаник» и «Выживший» призывал президента «принять моральное решение во имя защиты будущих поколений».

Отметим, что Ди Каприо активно занимается благотворительной деятельностью. Он также является послом ООН по вопросам климата. Актер многократно финансировал различные программы по защите и охране дикой природы.