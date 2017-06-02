ЛНР призывает Запад дать оценку террористическим методам Киева в Донбассе

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Луганск, 2 июня. Министерство государственной безопасности ЛНР призывает международных наблюдателей обратить внимание на террористические методы, применяемые Киевом против республик Донбасса. Об этом заявил заместитель министра госбезопасности ЛНР Александр Басов.

Он напомнил, что МГБ ЛНР уже неоднократно заявляло о террористических методах ведения войны, которые использует Киев против ЛНР и ДНР.

«Мы вынуждены еще раз призвать представителей международных организаций, осуществляющих мониторинг в Донбассе, обратить внимание на этот фактор конфликта. Терроризм не имеет границ и оправдания тоже», — подчеркнул Басов.

Ранее стало известно, что неизвестные подорвали опору линии электропередачи в районе поселка Георгиевка Лутугинского района ЛНР.