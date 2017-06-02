Литовские пограничники высадили из поезда Калининград — Москва военный «отряд» россиян

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Вильнюс, 2 июня. Сотрудники пограничной службы Литвы на контрольно-пропускном пункте Кибартай сняли с поезда четверых российских военных, которые следовали транзитом из Калининграда в Москву. Об этом в пятницу пишет информационное агентство BNS.

По данным агентства, это случилось в минувший четверг. Сообщается, что российские военные в гражданской одежде сидели в поезде в одном купе. Отмечается, что, согласно законодательству Литвы группа из четырех и более военнослужащих, которые следуют транзитом, считается военным отрядом. Поэтому такой «отряд» обязан получать специальное разрешение на проезд.

По причине того, что специального документа у граждан РФ не было, то им отказали в разрешении пересечь государственную границу, сообщает «Свободная пресса».

Известно, что 1 июня российские военные на другом поезде вернулись в Калининградскую область.