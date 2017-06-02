Российский бизнес не боится подозрений в работе на разведку США — Шохин
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Москва, 2 июня. Российские предприниматели готовы встречаться с послом США в РФ Джоном Теффтом, не опасаясь обвинений агентурного характера. Об этом в пятницу заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на ПМЭФ-2017.
«Мы даже готовы с послом Теффтом встречаться, не боясь того, что нас обвинят в каких-то действиях агентурного характера», — отметил он.
Шохин подчеркнул, что отношения между Россией и США остаются весьма прохладными, однако это никак не сказалось на бизнес-связях между двумя странами.
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