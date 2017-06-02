Сирия разделенная: как США хотят превратить зоны деэскалации в зоны влияния

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Ситуация на юге Сирии остается напряженной. С одной стороны, войска Асада и проправительственные силы добились определенных успехов в регионе. Они проводят операции против сил международного терроризма в провинциях Эс-Сувейда, Хама и на всей территории Сирийской пустыни. ВВС Сирии регулярно совершают боевые вылеты против позиций ИГ* (организация, запрещенная в РФ) в Дейр эз-Зоре.

С другой стороны, в середине мая сирийские военные столкнулись с новой угрозой. Британские и американские войска прочно закрепились в районе города Ат-Танф. США уже определили данную местность как свою зону влияния. Стоило проправительственным силам приблизиться к Ат-Танфу, они тут же были обстреляны. Таким образом, США создали у южной сирийской границы еще одну своеобразную «зону деэскалации» в дополнение к тем четырем, что должны быть созданы согласно подписанному в Астане Меморандуму.

Многие представители экспертного сообщества уже выразили свою тревогу по поводу того, что подобная «самодеятельность» США может саботировать весь проект введения в Сирии зон деэскалации, обратив их в итоге всего лишь в зоны влияния иностранных государств. Недавно свою обеспокоенность в этой связи озвучил и президент РФ Владимир Путин.

«Мы создаем сейчас зоны деэскалации и здесь тоже есть определенная озабоченность, как бы эти зоны деэскалации не превратились, не были прообразом будущего территориального раздела страны», — заявил он.

Что американцы желают получить, наращивая свое военное присутствие у южной границы Сирии? Какими будут дальнейшие действия Трампа и американских военных? В этом Федеральному агентству новостей помог разобраться политолог и американист Владимир Брутер.

«Разумеется, зоны деэскалации уже делят Сирию на части. В общем-то, они и были придуманы, чтобы разделить ее. Собственно, ведь самая большая из них — та, что покрывает весь Идлиб — не включала в себя предварительного условия очистки этой провинции от боевиков? Не включала. Сам проект зон деэскалации предполагает, что Сирия будет разделена на зоны влияния, хотя бы на какое-то время», — прежде всего, отмечает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.

Проблема заключается в том, что, гипотетически, за этим разделением должна — по крайней мере, на бумаге — последовать новая сборка Сирии. Недаром, российский президент недавно заявил, что он надеется, что зоны деэскалации способствуют активизации и развитию межсирийского диалога. Тем не менее очевидно, что нынешние действия Вашингтона никак не способствуют возвращению Сирии из разобранного состояния обратно в собранное. Сейчас США уже создали в Сирии у южной границы одну зону влияния и контролируют ее напрямую. Вскоре они приобретут и вторую на северо-востоке страны.

«После того, как курды закончат свою операцию в провинции Ракка, после того, как так называемая «столица ИГ» будет очищена от боевиков, США приобретут совершенно новую роль на сирийской сцене. Через курдских ополченцев они практически напрямую будут контролировать один из основных населенных пунктов на территории САР. После этого неминуемо, что астанинский формат должен будет перейти в формат «Астана + Ракка». Наряду с Идлибом, находящимся под защитой Турции, в Сирии появится еще одна обширная зона влияния», — продолжает Брутер.

США, таким образом, стремительно обращают сирийские территории в свои «протектораты», а проект зон деэскалации дает им для этого благоприятный предлог. Следует предполагать, что, чтобы не потерять завоеванного, в будущем США постарается сохранить Сирию в таком фрагментированном состоянии.

При этом можно предположить, американцы стремятся сохранить подобный статус-кво не столько из-за отсутствия доброй воли, сколько потому, что у них до сих пор отсутствует четкая и единородная стратегия по Сирии. Вполне возможно, что зачастую Пентагон и Госдеп действуют здесь без оглядки на Белый дом и Трампа.

«Когда мы говорим об Иране, России и Турции в контексте Сирии, то мы — несмотря на все периодические метания Эрдогана — понимаем, что элемент единоначалия присутствует. Если решение принято, оно выполняется. В отношении США это не так. Мы видим это хотя бы в том, что, вопреки желанию США, курды позволяют боевикам ИГ выходить из Ракки и отсыпать к Пальмире. Что это, как не нарушение всех сирийских конвенций? Отсутствие у США реального плана лишь способствует разделению Сирии на зоны влияния», — резюмирует Владимир Брутер.

* Организация запрещена на территории РФ.