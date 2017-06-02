Чемпион мира по дзюдо пострадал в ДТП с двумя автобусами в Подмосковье

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Москва, 2 июня. Чемпиона мира по дзюдо Сергей Прокин получил закрытую черепно-мозговую травму при ДТП с участием рейсового и частного автобусов, он оказался в числе 14 пострадавших в инциденте под Коломной.

Сегодня утром в Подмосковье произошло крупное ДТП – столкнулись два автобуса, в результате аварии пострадало 14 человек. Среди тех, кто получили травмы различной степени тяжести, оказался 28-летний российский спортсмен Сергей Прокин, мастер спорта по самбо и дзюдо. Известно, что медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также вывихи и ушибы. Правоохранительные органы назначили проверку по факту ДТП под Коломной.