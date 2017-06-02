За выступлением Путина на ПМЭФ наблюдают более 2500 журналистов мировых СМИ

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Санкт-Петербург, 2 июня. Петербургский международный экономический форум освещают почти 2500 представителей СМИ, на площадках «Экспофорума» работают и корреспонденты Федерального агентства новостей.

Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина большинство журналистов смотрят по трансляции из медиазоны для СМИ. Пресс-зоны не хватает для всех коллег, поэтому многие российские и иностранные журналисты следят за выступлением президента, сидя на полу.

В этом году Санкт-Петербург принимает на ПМЭФ большие делегации из Сербии, Индии, Габонской республики, США, Франции и Германии. Для участников форума разработано мобильное приложение со специальной информационной лентой и возможностью настроить фильтры по ключевым словам.

Для публикаций действуют хештеги, посвященные ПМЭФ-2017, по которым можно найти не только официальные заявления, но и шутливые записи, фотографии красочных выставочных стендов и селфи участников на площадках форума.