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Общество
Васильева предложила ввести обязательный ЕГЭ по литературе

Васильева предложила ввести обязательный ЕГЭ по литературе

13:57  2 Июня 2017
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Васильева предложила ввести обязательный ЕГЭ по литературе

Санкт-Петербург, 2 июня. ЕГЭ по литературе могут ввести в России в качестве обязательного выпускного экзамена. С подобным предложением выступила министр образования и науки Ольга Васильева, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в эти дни в Петербурге.

«То, что сейчас вся страна сдаст историю, это невозможно. В идеале, конечно, — сейчас меня разорвут на клочья — но в идеале, конечно, литературу», — отметила она.

По словам министра, в настоящее время эту дисциплину сдают только абитуриенты, которые хотят поступить на филологический факультет, передает РИА Новости.

#васильева
Геннадий Плющев
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