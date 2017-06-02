Володин в ближайшее время нанесет визит в Сербию

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Санкт-Петербург, 2 июня. Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин в начале грядущей недели собирается посетить Сербию. Об этом в пятницу заявил глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на встрече со своим сербским коллегой Ивицей Дачичем на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам российского министра, у России и Сербии очень тесные контакты, после встречи в Никосии в Стамбуле премьеры провели встречу.

«А через три дня глава Госдумы Володин посетит Белград», — рассказал глава МИД РФ.

Кроме того, Лавров выразил надежду на то, что разговор будет весьма полезным и продуктивным.