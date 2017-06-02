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Экономика
Я поставил на фунт: глава ВТБ пригрозил Кэмерону судом за «плохую подготовку» Brexit

Я поставил на фунт: глава ВТБ пригрозил Кэмерону судом за «плохую подготовку» Brexit

14:00  2 Июня 2017
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Я поставил на фунт: глава ВТБ пригрозил Кэмерону судом за «плохую подготовку» Brexit

Санкт-Петербург, 2 июня. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что серьезных последствий от выхода Великобритании из Евросоюза ожидать не приходится. При этом, пошутил финансист, Brexit могло бы и не быть, если бы бывшее правительство Соединенного королевства получше подготовилось к референдуму.

«Я серьезно подумываю подать гражданский иск к экс-премьеру Великобритании Дэвиду Кэмерону. Я поставил свои собственные сбережения на фунт стерлинга, и никак не думал, что британское правительство настолько не подготовит вопрос, что проиграет референдум по Brexit», — улыбается Костин.

И продолжает уже серьезно, говоря о том, что банк никогда не рассчитывал вступать в реальную конкурентную борьбу с Citi или JP Morgan. Так что каких-то серьезных перемен после Brexit ВТБ не ждет. Об этом Костин говорил в ходе своего выступления на полях международного экономического форума в Петербурге.

#кэмерон #костин
Алексей Громов
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