Я поставил на фунт: глава ВТБ пригрозил Кэмерону судом за «плохую подготовку» Brexit

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 2 июня. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что серьезных последствий от выхода Великобритании из Евросоюза ожидать не приходится. При этом, пошутил финансист, Brexit могло бы и не быть, если бы бывшее правительство Соединенного королевства получше подготовилось к референдуму.

«Я серьезно подумываю подать гражданский иск к экс-премьеру Великобритании Дэвиду Кэмерону. Я поставил свои собственные сбережения на фунт стерлинга, и никак не думал, что британское правительство настолько не подготовит вопрос, что проиграет референдум по Brexit», — улыбается Костин.

И продолжает уже серьезно, говоря о том, что банк никогда не рассчитывал вступать в реальную конкурентную борьбу с Citi или JP Morgan. Так что каких-то серьезных перемен после Brexit ВТБ не ждет. Об этом Костин говорил в ходе своего выступления на полях международного экономического форума в Петербурге.