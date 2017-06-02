Греф оценил уровень защиты Сбербанка от хакеров

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Санкт-Петербург, 2 июня. Уровень защиты Сбербанка от действий хакеров достигает 98%, заявил глава банка Герман Греф во время Петербургского международного экономического форума.

По словам Грефа, последние шесть лет в Сбербанке проделали серьезную работу по обеспечению защиты от киберпреступников. По его мнению, в настоящее время у банка такой уровень кибербезопасности, какого нет ни у одного другого финансового учреждения, передает РБК.

«Мы достигли показателя 98% при защите наших клиентов от различного рода киберугроз. Выше этой цифры в мире нет», — заметил Греф.

Ранее Греф рассказал, какими параметрами стоит измерять успех Петербургского международного экономического форума.