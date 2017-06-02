Вандалы облили красной краской Монумент славы во Львове

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Киев, 2 июня. Вандалы облили красной краской Монумент славы, установленный во Львове в память о погибших солдатах Великой Отечественной войны, сообщается в пресс-службе регионального управления Национальной полиции.

На странице пресс-службы в социальной сети Facebook сообщается, что в полицию поступило сообщение о том, что на улице Стрыйской неизвестные вандалы облили краской Монумент славы. На месте работает наряд полиции.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства происшествия, проводят следственные действия, а также решают вопрос об открытии уголовного дела. Монумент славы во Львове был установлен в 1970 году в Центральном парке культуры и отдыха. Возле памятника принято проводить торжества и мероприятия, связанные с Днем Победы.