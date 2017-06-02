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Политика
Путин просит американский бизнес помочь в налаживании диалога с Трампом

Путин просит американский бизнес помочь в налаживании диалога с Трампом

13:56  2 Июня 2017
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Путин просит американский бизнес помочь в налаживании диалога с Трампом

Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин обратился к американскому бизнесу с просьбой помочь восстановить нормальный политический диалог России и США, а также оказать помощь президенту Дональду Трампу и его администрации.

«Помогите нам восстановить нормальный политический диалог. Я вас прошу от имени России и обращаюсь к американской стороне: помогите и вновь избранному президенту, главе администрации Соединенных Штатов», — сказал глава государства, выступая на сессии «Бизнес- диалог Россия — США».

#путин #россия #сша #трамп
Ярослава Замысловатова
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